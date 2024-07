La Madre di Ilaria Rambaldi | Non Era Ossessionata dallo Studio Perché Descriverla Così?

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 20 luglio 2024) L'Aquila - Maria Grazia Piccinini Risponde alle Dichiarazioni sull'Immagine della Figlia Maria Grazia Piccinini,di, morta a 25 anni nel terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009, ha espresso la sua indignazione per come sua figlia è stata descritta in alcune dichiarazioni pubbliche. "Nessuno ha detto che abbiano espresso giudizi, ma cosa si ottiene a descrivere una persona con quei termini?" ha detto Piccinini, sottolineando chenon era. "Aveva una vita completa, piena. Usciva, aveva tanti amici, un fidanzato con cui stava progettando un futuro, e una famiglia a cui era molto legata. Non era una pazza ossessiva chiusa in casa a studiare nonostante le scosse.