Incendio devasta azienda biomedicale a Mirandola

(Di sabato 20 luglio 2024) Modena, 20 luglio 2024 – Unntesi è sviluppato intorno alle 14.40 all’interno ad unadelche ha sede ain via di Mezzo 33. Il capannone, dove all’interno non erano presenti dipendenti poiché al sabato e alla domenica l’attività è ferma, è stato completamente distrutto e sarebbe anche crollato il tetto. Testimoni hanno riferito di aver visto del fumo ed udito un’esplosione. Numerosi i vigili del fuoco accorsi sul posto, impossibile al momento stabilire l’origine delle fiamme. Nella zona intorno al capannone andato in fiamme si sono registrati dei black out.