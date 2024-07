Il tentativo di omicidio di Donald Trump sta attirando paragoni con un film del 1992

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Sabato 13 luglio 2024, il 20enne Thomas Matthew Crooks ha preso in prestito il fucile in stile AR-15 di suo padre e si è posizionato in cima a un edificio vicino al Butler Farm Show Grounds di Butler, in Pennsylvania. Da questa posizione strategica, ha sparato otto colpi in direzione dell'ex presidenteJ.. In un'epoca in cui ogni angolo è sorvegliato da telecamere, televisive e telefoniche, possiamo essere certi che l'attacco sia realmente avvenuto.ha riportato una ferita all'orecchio, forse causata da un proiettile, una scheggia o un frammento di vetro. Tre persone sono state colpite dai colpi di Crooks e una di queste, Corey Comparatore di 50 anni, è deceduta. Anche Crooks è morto durante l'incidente. Il Drammatico Evento del 13 Luglio 2024,J.