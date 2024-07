Gli ucraini sono inquieti al pensiero di Vance come vicepresidente di Trump

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 20 luglio 2024) Che cosa implicherebbe per Kiev l’entrata in carica didi? Ammesso naturalmente che quest’ultimo vinca le elezioni, ma sembra ormai sicuro che tornerà alla Casa Bianca il prossimo gennaio. Alla convention repubblicana ha designatosuo vice J.D., il quale ha dichiarato che fare concessioni territoriali al Cremlino sarebbe nel miglior interesse di Washington, se ciò permettesse di porre fine al conflitto. Ha anche detto che per gli USA non è poi così necessario continuare a fornire armi e denari all’Ucraina. Dunque, niente di buono per Zelensky, che rimarrà presidente chissà per quanto, vista la sua traballante posizione, garantita solo dalla legge marziale. Il portale dell’emittente americana NBC ha raccolto il parere degli esperti e dei cittadini