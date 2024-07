Cos’è successo a Sergio Perez e perché parte nelle retrovie nel GP di Ungheria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) C’è il morale decisamente basso (per usare un eufemismo) nel box Red Bull sul lato dial termine delle qualifiche del Gran Premio di, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest, infatti, il pilota messicano ha messo in scena una nuova pagina nera, se non nerissima, della sua esperienza nel team di Milton Keynes. La pole position è stata conquistata da Lando Norris con il tempo di 1:15.227 con appena 22 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, quindi terza posizione per Max Verstappen a 46 millesimi. Quarta posizione per Carlos Sainz a quasi mezzo secondo (+0.469), quinta per Lewis Hamilton a 627, mentre è sesto Charles Leclerc a 678. Settima posizione per Fernando Alonso a 816 millesimi, quindi ottavo Lance Stroll, nono Daniel Ricciardo davanti a Yuki Tsunoda.