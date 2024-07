Casella | Se parte La Mantia? Arriveranno due attaccanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Alessandro Orfei è stato tra i migliori in campo nel test col Tnt Monte Peller, agendo nel ruolo inedito di terzino sinistro. Teoricamente sarebbe un attaccante esterno, ma la realtà è che è un ragazzo di 21 anni – cresciuto nel settore giovanile del Chievo per poi passare a quello di via Copparo – che non ha ancora trovato una collocazione definitiva. La scorsa stagione ha collezionato appena 12 gettoni, quasi tutti nel girone di andata. Quest’anno per lui dovrebbero aprirsi le porte per un trasferimento in prestito, probabilmente in serie C alla Clodiense. Nella matricola di Chioggia dovrebbe avere lo spazio necessario per maturare e magari tornare a Ferrara tra un anno da protagonista. In entrata, la Spal ha fatto un pensierino a Guido Gomez del Crotone.