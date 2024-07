Calciomercato Napoli nuovo ostacolo per Manna | la Juve ha già il suo si!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Nelle ultime ore si era parlato di un possibile forte inserimento del, ma al momento la situazione appare piuttosto complicata. Giovanniè costantemente al lavoro per rinforzare la rosa e mettere a disposizione di Conte la miglior formazione possibile in vista della prossima stagione. Sono già arrivati diversi colpi in entrata, la squadra ha rinforzato completamente la difesa ma il mercato è tutt’altro che concluso. In primo luogo però andranno fatte alcune mosse in uscita, sono diversi i giocatori sul piede di partenza e in primis c’è Victor Osimhen. Una trattativa da oltre 100 milioni di euro e un affare che – se in porto – porterebbe gli azzurri a fare magari nuovi colpi sul mercato, non solo in attacco ma anche a centrocampo.