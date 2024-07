Calcio dilettanti Tiene banco il mercato Buccella alla corte del Pontremoli Novità nel Monzone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) I prossimi giorni saranno decisivi per capire in quale direzione si muoverà la campagna acquisti delFc che aspetta l’ufficialità dell’assunzione al palco della Seconda Categoria, una sorta di giusto premio per la società di via dei Mille presieduta dal duo Stefano Giannetti e Massimo “Blissett“ Lecchini. Come prima operazione in entrata l’area tecnica biancoceleste capitanata da Guido Cocchi nelle ultime ore ha portato in dotesquadra il jolly difensivo Alex(nella foto), ultima stagione in forzaFilattierese. In precedenza il ds aveva “scritturato“ il centrocampista Michele Moscatelli.nell’organigramma societario della prossima 99enne società del. La parte tecnica è stata rinnovata con l’arrivo del tecnico Alessandro Fini che si avvarrà della ‘complicità’ fattiva del suo secondo Nicola Mastrini.