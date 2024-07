Bucciantini | Barella e Darmian cotti a Euro 2024? Motivo è un altro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024)con l’Italia non hanno brillato come fatto con l’Inter, ma secondonon è stato solo una questione di forma fisica. Il giornalista, intervenuto a Radio Sportiva, fa una specifica sui due nerazzurri: di seguito le sue dichiarazioni ACCANIMENTO – Nicolòe Matteonon hanno brillato in Nazionale, così come la maggior parte degli azzurri, escluso qualcuno. Marconon crede che l’unicosia stata la forma fisica non ottimale: «Di Lorenzo? C’è stato un accanimento su alcuni giocatori che assicuravano a Spalletti di condividere la sua teoria, se uno non sta bene non solo non succede niente ma addirittura peggiora le cose e peggiora anche la credibilità. Devi sempre scegliere i più bravi, nel ruolo specifico ci poteva finireche lo ha fatto bene all’Inter».