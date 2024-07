Ancora caos in A1 | lunghe code tra Calenzano e Barberino

Leggi tutta la notizia su lanazione

Firenze, 20 luglio 2024 – Quella di ieri è stata una giornata infernale per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere l'autostrada A1 tradel Mugello.ore incolonnati sotto il sole a causa di una coda, che è arrivata a superare i dieci chilometri, accumulatosi dopo l'incendio di un Tir che trasportava carta. Lavori in autostrada Anche anziani e bambini che si spostavano per le vacanze tra i viaggiatori rimasti fermi in auto. Secondo racconti, molti non hanno ricevuto assistenza mentre si sono ritrovati fermi a causa del blocco del traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento didel Mugello e die di Borgo San Lorenzo con tre squadre e due autobotti. Si tratta, fra l'altro, del secondo episodio in due giorni avvenuto nello stesso punto.