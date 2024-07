Alessia Marcuzzi Boomerissima cancellato | mistero delle repliche su Rai1

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 20 luglio 2024) L'estate televisiva in Italia, si sa, è spesso caratterizzata dae programmazioni rivedute. Questo modus operandi è comprensibile per le reti commerciali, che mirano a contenere i costi, ma diventa meno giustificabile per un servizio pubblico. Eppure, nel periodo estivo, la Rai sembra abbandonare i suoi spettatori a una serie di scelte discutibili, riproponendo programmi che non hanno brillato negli ascolti. Stasera in tv è in programmain replica sucondotto da. Andato in onda per la prima volta su Rai2 a gennaio 2023, il programma ha avuto un buon riscontro iniziale con la sua formula di confronto generazionale tra vip. La media della prima stagione è stata di 1.221.000 spettatori, per una share del 7.3%. La seconda stagione, trasmessa lo scorso autunno, è stata un flop con 814.000 spettatori, 5.1% di share.