Xbox Game Pass genererà entrate imponenti nel 2025 secondo le stime di alcuni analisti

(Di venerdì 19 luglio 2024) Piers Harding-Rolls, analista presso Ampere Analysis, ha condiviso le sue nuoveper quanto riguarda legenerate danel corso del, affermando che il servizio in abbonamento di Microsoft riuscirà a generare circa 5,5 miliardi di dollari l’anno prossimo. Harding-Rolls ha affermato che questo risultati saranno possibili grazie alle recenti novità annunciate dal colosso di Redmond, dove tra queste troviamo ovviamente gli aumenti di prezzi a tutti i tier dele l’aggiunta di Call of Duty.l’analista, proprio questi aumenti di prezzo spingeranno non pochi utenti ad abbonarsi al livello Ultimate, consentendo in questo modo a Microsoft di incassare più soldi dal singolo utente.