Tutti uomini ai vertici della cassa previdenziale dei giornalisti | nel cda e collegio sindacale dell’Inpgi neanche una donna

(Di venerdì 19 luglio 2024)in cda e pure nel. L’Istituto nazionale di previdenza deiitaliani (Inpgi), rimasto operativo solo per ifree lance dopo che quelli contrattualizzati sono confluiti nell’Inps, ha rinnovato gli incarichi di vertice e la nuova governance è interamente al maschile. Il 3 luglio l’assemblea formata dai 52 vincitori delle elezioni che si sono tenute in via telematica dal 27 al 31 maggio – tra cui 19 donne – ha scelto come componenti del nuovo consiglio di amministrazione Roberto Ginex (presidente), che è anche consigliere nazionaleFnsi, Mattia Motta (vicepresidente), Stefano Gallizzi, Massimo Marciano e Beppe Gandolfo. Il 17 luglio è arrivata anche la nomina dei sindaci e la scelta del Consiglio di indirizzo generale è ricaduta su Andrea Sbarti e Stefano D’Orsi.