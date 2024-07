Tutti i maternity look delle influencer da copiare subito

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) Frutto di una rivoluzione universale ed estesa ai più svariati ambiti pare che anche la moda premaman stia attualmente vivendo l’avvio di una nuova era. Era distante anni luce dall’oramai sorpassata idea di dover necessariamente nascondere il progressivo e del tutto naturale mutare del corpo quasi come fosse motivo di vergogna, sino ad arrivare a farne un tempio da venerare ed ammirare. Ed è proprio abbracciando questo nuovo senso di sconfinata libertà che le star prossime a divenire neomamme non esitano ad optare perpremaman che esaltino quanto più possibile il pancione, esibito con gran fierezza grazie anche ad abiti aderenti e jeans a vita bassa, di punto in bianco nelle vesti di improbabili amici.