Temptation Island cosa è successo tra Lino e Alessia dopo l’addio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024) News tv. “”, perFilippo Bisciglia ha fatto qualche non si era mai visto prima nella trasmissione Mediaset. All’ennesimo rifiuto di lui di incontrare la fidanzata al falò di confronto, il conduttore di “” ha registrato un video. Un video in cuiha fatto sapere al compagno: “È un’ora che sto qui, se non vieni me ne vado. Adesso”. A quel punto lui ha accettato di raggiungerla sul famoso tronco di legno in spiaggia, davanti al temuto falò di confronto.