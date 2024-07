Superbike Razgatlioglu vola anche nella FP2 in Repubblica Ceca Bulega in top-5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Toprakcontinua a dettare legge in quel di Most, circuito che sta ospitando questo weekend il GP della, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di. Il turco infatti dopo aver dominato la prima sessione di prove si è imposto agilmenteseconda, migliorando le sue prestazioni. Nello specifico il centauro in sella alla BMW M 100 RR ha fermato il cronometro a 1’31.519, rifilando +0.103 al detentore del titolo Alvaro Bautista (Ducati Panigale VR46), secondo davanti alla Yamaha YZF R1 di Jonathan Rea, terzo a +0.514. Vicina poi la Kawasaki ZX -10RR di Alex Loews, il quale ha preceduto Nicolò(Ducati Panigale VR46) che, dopo la settima piazza della FP1, si è posizionato al quinto posto con un ritardo di +0.552. Da menzionare poi il sesto piazzamento di Danilo Petrucci (Ducati Panigale VR46) con +0.