Stress termico oltre 50mila ore di malattia | Rivedere la programmazione dei cantieri

(Di venerdì 19 luglio 2024) È previsto per questa mattina l’incontro tra sindacati e i membri del Tavolo provinciale per arrivare alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la salute, la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro. Nei giorni scorsi, i soggetti sottoscrittori si sono impegnati a riconoscere che lo "" rappresenta un rischio, sia per i lavoratori al chiuso, sia per quelli all’aperto, in tutti i settori. Sarà intenzione condivisa quella di valutare una strategia di intervento preventivo per gestire, affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore estreme, riconoscendo il diritto di tutti i lavoratori ad un ambiente in cui i rischi per la loro salute e sicurezza siano adeguatamente controllati.