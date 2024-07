Sarcomi diagnosi tardive e interventi inadeguati | come affrontare le neoplasie rare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) A leggere le cifre c’è il rischio di sottovalutarli. Perché alla fine i, che rappresentano una famiglia di, interessano meno di 6 persone su 100.000 ogni anno. Ma non considequeste forme per il peso che hanno sia sul paziente che sulla famiglia e sull’intero sistema sanitario è un errore. Anche se purtroppo c’è ancora molto da fare, anche in termini di “tossicità finanziaria” legata a queste forme tumorali. Le sfide sono molteplici. Perché inon si presentano solo negli anziani o nei giovani, ma possono colpire a qualunque età. Non solo. Si tratta di patologie difficili da riconoscere, in quanto privi di sintomi specifici in fase iniziale e programmi di screening facilmente attuabili.