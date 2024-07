Purtroppo Cucurella ha mantenuto la promessa | il nuovo look dopo la vittoria della Spagna agli Europei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Che finimondo per un capello rosso. “Se vinciamo l’Europeo mi tingo i capelli di rosso“.Marcè stato di parola: latrionfa contro l’Inghilterra e il terzino sinistro si colora la folta chioma riccia proprio come il coloreRoja. Sulla scia del suo grande seguito social, il post di Instagram è stato pubblicato in collaborazione con una famosa azienda di docciaschiuma. Una mossa di marketing furba ma forse non troppo efficace per poter convincere le persone a farsi i capelli come. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARC(@3)è l’uomo del momento Non si fa altro che parlare di lui: in, Marcè l’uomo del momento e grande fenomeno social. Da riserva a titolare inamovibile: in campo è uno dei protagonisti, fuori è proprio una superstar.