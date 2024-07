Paura al largo di Sabaudia | gommone imbarca acqua e inizia ad affondare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Alle 22.15 circa di ieri la Sala Operativa della Capitaneria di Terracina riceveva una chiamata di soccorso da parte di un natante in difficoltà aldel litorale di. I due uomini a bordo, finiti in mare a causa della perdita di galleggiabilità delriferivano che lo stesso avevato adree si trovava in stato di semiaffondamento. Tempestiva l’azione della Guardia Costiera che attivava la catena dei soccorsi con l’intervento in zona della motovedetta CP834. Le operazioni di ricerca sono state rese difficili dalle carenti informazioni fornite dai segnalanti, già in mare, impossibilitati a garantire con puntualità i dati di posizione e distanza dalla costa ed a stabilire di lì a poco ulteriori contatti.