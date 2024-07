Paolo Borsellino | 5 libri per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) Era il 19 luglio 1992, alle ore 16.58, quando un rombo sconvolse una normale giornata di via D’Amelio, a Palermo. Una Fiat 126 imbottita con cento chilogrammi di esplosivo detonò uccidendo il giudicee cinque agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano, Claudio Traina e Walter Eddie Cosina. Erano passati solo 57 giorni dalla strage di Capaci, in cui perse la vita l’amico e collega Giovanni Falcone. Due morti che scossero una troppo sopita società civile e che ora, a venticinque anni di distanza, ricorda quegli uomini e la loro opera come simboli di una lotta che è possibile, e soprattutto irrinunciabile. Ecco allora il nostro omaggio alla memoria di, in cinque