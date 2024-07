NTT DATA presenta una piattaforma IA all’edge ultraleggera

Leggi tutta la notizia su seriea24

Rimuove le barriere tra IT e OT tramite la prima soluzione di IAcompletamente gestita del settore, rendendo possibili casi d'uso IA avanzati per i settori manifatturiero e industriale Integra e sintetizza i dati provenienti da sensori, dispositivi e sistemi in un singolo piano di dati, facilitando l'elaborazione on-premise integrata e decisioni in tempo reale Modelli IA più compatti, creati per specifiche attività rendono più accessibili funzionalità IA avanzate, riducendo i costi e la complessità dell'IA LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT, una delle principali aziende nel settore dei servizi e dell'infrastruttura IT, hato la sua nuovaIApensata per accelerare la convergenza tra IT (Information Technology) e OT (Operational Technology) portando l'elaborazione IA