Mara Venier raddoppia | ecco i programmi che condurrà in Rai

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sarà un anno denso di appuntamenti quello che aspetta la nota presentatrice televisiva, all’anagrafePovoleri. Dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai 2024/2025 abbiamo appreso che l’icona indiscussa della televisione italiana non solo sarà confermata alla guida di Domenica In, ma le verrà affidata anche la conduzione di un nuovo programma. Di cosa si tratta?tutte le ultime news. Doppio appuntamento conLa conduttrice, che ha dimostrato di saper conquistare il cuore degli italiani con la sua spontaneità e simpatia, è pronta are. Sarà al timone di un’altra trasmissione. Oltre alla conferma alla conduzione di Domenica In la troveremo infatti in un nuovo dating show. L’annuncio dimostra – ancora una volta – la voglia della conduttrice di sperimentarsi in un nuovo contesto.