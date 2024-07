Incendio camion a Calenzano in A1 è odissea | rogo anche in collina ore di coda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024)(Firenze), 19 luglio 2024 - Come se non bastassero i gravi disagi vissuti dalle ferrovie e dagli aeroporti a causa rispettivamente di un guasto sui binari a Firenze e del bug mondiale che ha mandato in tilt i computer Windows, nel venerdì nero del 19 luglioil traffico su gomma ha dovuto fare i conti con gravi disagi. Per code chilometriche in A1 all’altezza diin direzione Bologna. Tutto a causa di un Tir carico di carta che nel pomeriggio, intorno alle 16, ha improvvisamente preso fuoco per cause da accertare. Caos treni a Firenze Ilista ha avuto la prontezza di staccare la motrice, poi il rimorchio è stato divorato dalle fiamme. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in forze dai distaccamenti di, Borgo San Lorenzo e Barberino del Mugello.