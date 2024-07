Il Regno Unito apre alla carne coltivata Si comincia con la produzione di cibo per cani e gatti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'Agenzia per la salute animale e vegetale dele il Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali hanno concessostartup Meatly, con sede a Londra, l'approvazione per ladiper animali domestici coltivato in laboratorio, descrivendo l'autorizzazione come un “enorme balzo in avanti per l'industria della”. D'altronde che ilavesse messo il turbo sulla ricerca sui nuovi cibi era un fatto noto grazie ai tanti investimenti nell'ultimo anno come quello della banca cellulare e i 2 miliardi di sterline messi in campo dal governo per la ricerca.