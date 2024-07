Il modo dolcissimo con cui Ludovica Valli ha annunciato il sesso del terzo bebè

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 19 luglio 2024)è ormai prossima al parto, ilper lei in tre anni. L’influencer, ex tronista del dating show di Canale 5 Uomini & Donne, è infatti già mamma di Anastasia, nata nel 2021, e di Otto Edoardo, venuto al mondo nel 2023, entrambi avuti con il compagno, l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio., tempo fa, aveva fatto sapere di non voler comunicare pubblicamente ildel nascituro, spiegando ai followers “Non è mai stato importante per noi, non abbiamo mai avuto preferenze”, ma a quanto pare adesso ha cambiato idea, visto che in unvideo pubblicato su Instagram ha fatto sapere di essere in attesa di un’altra femmina. A dirlo è in realtà Anastasia, che invita il fratellino a poggiare la mano sul pancione di mamma, per poi dirgli “Otto senti la sorella?”. Undavveroper fare un “gender reveal”.