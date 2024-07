Il golpe dei presidenti di Serie A contro Gravina | ecco perché il futuro del calcio italiano sta per finire in tribunale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildelsta perin. IdellaA, all’unanimità, hanno deciso di impugnare l’ultima delibera del consiglio Figc con cui sono stati confermati i regolamenti in vista delle prossime elezioni del 4 novembre. È il risultato dell’emendamento Mulè: adesso che c’è una legge dello Stato che stabilisce che laA deve pesare di più, i patron giustamente non ne vogliono sapere di andare a votare con le vecchie regole, con cui la riconferma del sistema(che sia lui in persona, o un sostituto a lui gradito) è praticamente scontata. Sta succedendo ciò che si poteva immaginare con l’approvazione in Commissione del famoso emendamento Mulè, che Il Fatto ha anticipato per primo.