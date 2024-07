Il bosco dello spaccio di Rogno | in un vasetto 200 grammi di cocaina due arresti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024). Non è la prima volta che nella zona boschiva di, tra San Vigilio e la frazione Monti, viene individuato un giro di, ma in questa occasione i carabinieri della stazione di Costa Volpino hanno trovato ben 200die hanno arrestato due pusher, un kosovaro e uno spagnolo. Il blitz è scattato nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, dopo che le forze dell’ordine avevano notato che nella zona era ripreso uno strano via vai di persone a qualsiasi ora del giorno e della notte. Conoscendo la situazione in quell’area, per i militari è stato semplice intuire che fosse ripresa la vendita di droga. Seguendo un paio di “clienti”, ecco spuntare il ritrovo degli spacciatori, due trentenni, e poco distante da loro, in un, i 200di “coca” che venduta al dettaglio avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.