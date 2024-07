Halle Berry critica la trama di Catwoman | Era un dramma da supereroe soft

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024)ladi: “Era unda” Il film del 2004, connel ruolo di protagonista, era stato concepito come una storia di origini per la femme fatale felina della DC con temi sulla tossicità dell’industria della bellezza. L’attrice di Monster’s Ball, vincitrice di un Oscar, interpretava Patience Phillips, un’artista libraia resuscitata con poteri felini dopo essere stata uccisa dall’amministratore delegato di un’azienda di cosmetici Laurel Hedare (Sharon Stone), una supermodella trasformata in supercattiva con una pelle simile al marmo. Il prodotto letteralmente tossico di Hedare era una rivoluzionaria crema di bellezza in grado di invertire gli effetti dell’invecchiamento – e di disintegrare i volti delle donne che smettevano di applicarla.