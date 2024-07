Google non è più la soluzione per calcolare la pubblicità per gli editori

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Così è, se vi pare. La legge diè sempre stata abbastanza salda su questo principio. E vale un po’ per tutto. Per l’algoritmo con cui posiziona i risultati di ricerca, così come per le fonti che sceglie all’interno dell’ecosistema News. BigG alza muri che non lasciano intravedere al suo interno, che non ammettono intrusioni altrui. Fino a qualche anno fa, era così anche per il sistema di analisi dei dati. Tutti gli(almeno in Italia) non avevano scelta: c’eraAnalytics, era gratuito, era preciso, era anche abbastanza usabile e comprensibile anche dai non addetti ai lavori (quanti ne abbiamo visti, nel corso del tempo, di giornalisti che svolgevano anche la funzione di data analyst nelle redazioni?). Soprattutto, era considerato il metro di giudizio unico per valutare le performance dei siti e per parametrare, su queste, le revenues pubblicitarie.