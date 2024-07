Gli universi fluttuanti e le icone Manga del Surrealismo visionario di Ryona quando il sogno domina la realtà

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) La necessità di astrarsi dall’oggettività per entrare nella dimensione del, dell’immaginazione, appartiene a quella categoria di creativi che per tradizione o per indole personale, necessitano di vivere l’arte in generale e la pittura in particolare come un universo all’interno del quale è possibile essere qualcosa di diverso dal sé reale, dove si può interpretare idee e desideri, o sensazioni, trasformandole in visioni parallelamente possibili dentro cui perdersi lasciandosi semplicemente andare alle divagazioni della mente e dell’emozionalità. L’artista di cui vi racconterò oggi divide la sua produzione tra una raffigurazione tipica del suo paese di origine, il Giappone, e lo sguardo più immaginativo verso quei concetti e quelle sensazioni che possono essere percepite solo attraverso un approfondimento del visibile.