Fiorentina-Reggiana oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alle 20:00 di, venerdì 19 luglio, lae lascenderanno in campo in occasione del secondo test del precampionato viola. Dopo la sgambata con la Primavera, si alza l’asticella per gli uomini di Raffaele Palladino che sfideranno la formazione di William Viali, che milita in Serie B. Presso lo Stadio Curva Fiesole del Viola Park, il nuovo tecnico dellacerca indicazioni preziose dai suoi giocatori e per i tifosi c’è curiosità per vedere all’opera Moise Kean, ultimo arrivato e nuovo rinforzo per l’attacco. Aspettando altri acquisti, l’ex Juventus è uno dei più attesi e vuole subito trovare confidenza con la porta con la sua nuova maglia. Si tratta dell’ultimo test del ritiro al Viola Park. Successivamente la squadra gigliata volerà in Inghilterra dove giocherà tre partite amichevoli.