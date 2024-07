Find me Falling la recensione | un feel-good movie ambientato a Cipro perfetto per l' estate

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) I colori di, la vita lenta e un amore da ritrovare: su Netflix è disponibileme, commedia leggerissima per una visione senza impegno. L'abbiamo scritto tante volte, la distribuzione streaming è in continuo movimento, offrendo agli utenti contenuti sempre nuovi e sempre freschi. In qualche modo, le piattaforme, devono mantenere alta l'attenzione: tenere il punto, puntare alla visualizzazione immediata, rimpinzare il catalogo, smuovere la home. Alcune volte, la qualità è discutibile (ma non inficia sul successo), altre invece risultano essere delle sorprese vere e proprie. Come nel caso diMe- Un'Isola dove innamorarsi di Stelana Kliris. Niente di originale, né di troppo memorabile, eppure l'atmosfera, unita ad un gruppo di personaggi oggettivamente amabili, fa venir la voglia di mollare tutto