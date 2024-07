Due fiaccolate e lutto cittadino | Cori piange per Alice e Cristian

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 luglio 2024) La comunità diè inper la tragica scomparsa diCarconi, 14 anni, e Christian Spirito, 17 anni, fidanzati, deceduti in un terribile incidente domenica sera trae Giulianello. Nell’incidente ha perso la vita anche Ezio Marchetti, 46 anni, di Sezze. Lo scooter dei due ragazzi si è scontrato frontalmente con la moto di Marchetti, e nonostante i tempestivi soccorsi, per le tre vittime non c’è stato nulla da fare.in Memoria dei Due Giovani Anche stasera, come ieri sera, si terrà una fiaccolata in memoria die Christian. La fiaccolata partirà da Piazza del Mercato, aMonte, unendo la comunità nel dolore e nel ricordo dei due giovani.