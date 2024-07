Dossi Stradali all' Aquila | Scontro tra Comune e Residenti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'- L'si trova al centro di una controversia riguardante l'installazione disu alcune delle sue principali arterie. Nei giorni scorsi, Dino Rossi, rappresentante del Cospa (Comitato degli Allevatori), ha presentato una diffida alper la rimozione dei, sostenendo che questi non rispettano le normative vigenti. Nel mirino del comitato, in particolare, irecentemente installati su viale della Croce Rossa, in risposta alle richieste deidopo numerosi incidenti e investimenti. Rossi e il suo gruppo sostengono che talinon siano conformi alle specifiche del Codice della Strada. Ildell'ha risposto rapidamente.