Concerto Mahmood a Bologna | super ritardo per il crash informatico mondiale

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 - Tempi di attesa indefiniti per ildi. Al Sequoie Music Park alle Caserme Rosse, la platea attende per ore il cantante milanese per l’evento per cui ha pagato, ma alle 22:30 ancora non si sa se ilsi terrà. Alle 22 iniziano i primi fischi di insoddisfazione per la lunga attesa inaspettata, senza che nessuna informazione venga data per capire il motivo del. C’è chi si chiede se la star stia male, chi si domanda se ci sia qualche guasto tecnico. Solo alle 22:10 (l’inizio delera previsto per le 20:30) un annuncio: “Si informa che per ilche ha interessato i sistemi informatici globali di oggi, ilsta subendo dei ritardi, non dovuti al volere del cantante, o dello staff tecnico e organizzativo. Ilinizierà connon definito”.