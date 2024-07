Come sopravvivere alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) «Ah, les JO». Un vero rompicapo per i parigini e per i visitatori delle, giàprese con criticità supplementari per muoversi, divertirsi, bere e mangiare nella Ville Lumière da metà luglio in poi. Ecco un piccolo breviario delle cose utili da sapere e di indirizzi consigliabili. Innanzi tutto sappiate che dal 18 luglio in poi Parigi è blindata. I mezzi pubblici costano più del doppio rispetto al solito (piuttosto comprate un buon paio di scarpe da camminata urbana: vi serviranno). L’accesso in auto privata nel perimetro rosso, quello che circonda i siti olimpici, è vietato. Il perimetro grigio, ossia quello a ridosso della Senna, della Tour Eiffel, della Place de la Concorde e del Louvre è off limits anche per i pedoni che non abbiano un QR code difficile da ottenere (auguri!). La crisi politica e di governo in atto lascia prospettare manifestazioni e scioperi.