Come finisce il film Mio figlio | Efe riesce a parlare?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel finale delturco del 2018 Mio, Ali scopre che, nonostante le difficoltà comunicative, Efe ha capito profondamente il suo amore e i suoi sforzi. Durante un momento cruciale, Efea guardare negli occhi suo padre e pronunciare una parola, segnando un punto di svolta significativo nel loro rapporto. Questo momento rappresenta la realizzazione del più grande desiderio di Ali: sapere che suolo comprende e sente il suo amore?. Ilturco del 2018 “Mio” (titolo originale: “Hadi Be O?lum”) racconta una storia commovente, con protagonista Ali Kaptan, un pescatore devoto che si prende cura delEfe, un bambino con un disturbo della comunicazione. Efe non parla e non guarda negli occhi, il che rende difficile per Ali stabilire un legame con lui.