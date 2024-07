Canottieri un altro titolo Il ’Quattro con’ è tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ancora une una medaglia di bronzo per laFirenze. A Varese, dove si sono disputati i campionati italiani under 17 e under 23, la società biancorossa del presidente Michele Nannelli ha allungato infatti la sua striscia vincente conquistando la medaglia d’oro nel quattro con under 17 composto da Andrea Pellegrino, Lapo Baldi, Pietro Targioni e Giulio Papetti insieme al timoniere Filippo Joannais: tutti atleti giovanissimi, ancora al primo anno nella categoria. Un successo ineccepibile, realizzato con oltre tre secondi e mezzo di vantaggio sui favoriti della vigilia: i napoletani dell’Ilva Bagnoli, e sul CUS Torino medaglia di bronzo, lasciando a bocca asciutta altri quotati equipaggi quali Posillipo, Aniene e Limite, e che era stato già largamente preannunciato col primo posto – e col miglior tempo – ottenuto nelle qualifiche.