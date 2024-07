Avengers VS X-Men | Marvel annuncerà il crossover al San Diego Comic-Con?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il paneldel San, che si terrà il prossimo weekend, potrebbe riservare quakche gustoso annuncio a sorpresa. Quando iStudios annunciarono i prossimi film suglial Sannel 2022, il piano era che uscissero entrambi nello stesso anno,il primo capitolo intitolato The Kang Dynasty e il finale della Multiverse Saga chiamato Secret Wars. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti. Ant-Man and The Wasp: Quantumania si è rivelato un bruciante flop e l'interprete di Kang, Jonathan Majors, è stato licenziato dopo ladanna per violenze domestiche. Come risultato,: The Kang Dynasty ha cambiato titolo e lo sceneggiatore originale Jeff Loveness è stato sostituitoMichael Waldron, che