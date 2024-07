Zielinski tappa al Coni finita Ora c’è Inzaghi! Primo | Forza Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha terminato le visite mediche ale più tardi si recherà ad Appiano Gentile per essere accolto da Simone. Prime reazioni da giocatore dell’per il polacco.– Idoneità sportiva acquisita per Piotr. Il centrocampista polacco ha terminato le visite mediche ale nel pomeriggio si recherà ad Appiano Gentile per iniziare il ritiro con l’. Qui verrà accolto dal gruppoista e ovviamente da Simone. Il tecnico nerazzurro, che durante la conferenza stampa di inizio presentazione lo ha elogiato più volte per rendimento e costanza in questi anni di Serie A, non vedo l’ora di poter lavorare con lui e inserirlo subito nei suoi meccanismi tattici. Direttamente dal, arrivano alcune parole da parte dell’ex Napoli: «».