When Evil Lurks la recensione | un folk horror argentino dal retrogusto mediocre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024)di Demián Rugna racconta di un mondo in cui gli esseri umani convivono con le possessioni demoniache. Una metafora del male che ci circonda, per un film curato dal punto di vista formale che non ha paura di mostrare il putrido, ma dimentica il terrore. Al cinema. Le regole sono poche e semplici nel mondo immaginato da Demián Rugna. Lo sceneggiatore e regista diambientato nella pampa in cui gli esseri umani hanno imparato ad accettare che le possessioni demoniache esistono (e sono all'ordine del giorno). Un mondo dove le religioni sono state spazzate via e il male è parte integrante della quotidianità. La prima delle regole recita che se una persona viene infettata dal maligno non la si deve uccidere con armi da fuoco o da taglio. Meglio affidarsi ad un esperto, un pulitore, che con degli strumenti appositi ucciderà