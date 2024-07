Traffico Roma del 18-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità questa sera a partire dalle 19 a Primavalle manifestazione In ricordo di Manuela Pietrangeli vittima di femminicidio i manifestanti partiranno da piazza Clemente XI per arrivare in via Angelo Maj possibili deviazioni o limitazioni per le linee 46 e 49 fino al 10 agosto lavori lungo le carreggiate centrali della Colombo tra il cavalcavia di via Cilicia all’intersezione con via Laurentina il cantiere a cura Anas prevede rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale sia lo sfalcio la pulizia delle banchine la messa in quota di chiusini E possibili rallentamenti per la viabilità della zona aggiornamenti sulmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità