Strutture e lancio dei giovani il Benevento ha capito la strada la promozione arriva dal ct della Nazionale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna piacevole chiacchierata col ctUnder17 campione d’Europa, allenata da Massimiliano Favo, è stata l’occasione per poter parlare dei talenti dele del settorelestrega che, mai come in questi ultimi anni, sta sfornando giocatori pronti per la prima squadra. In quellache ha vinto per la prima volta il titolo a Limassol, contro il Portogallo, c’era Nunziante, portiere delche è stato aggregato e ha avuto la fortuna di entrare in un’esperienza che lo aiuterà ad accrescere il suo bagaglio di esperienze oltre che fare curriculum. Per lui potrebbero aprirsi anche le portetitolarità, ma questo è un altro discorso che vive nel campo delle ipotesi.