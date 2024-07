Star Wars il regista di Deadpool & Wolverine ha già grandi idee per il suo nuovo film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) Shawn Levy ha anticipato brevemente quelle che sono le sueper ildiche dirigerà si spera presto Shawn Levy sta passando da un progetto top-secret a un altro. Dopo aver mantenuto il massimo riserbo sul suodei Marvel Studios,, il prolificodi Stranger Things e Free Guy sta ora respingendo qualsiasi domanda specifica sul suodiin lavorazione presso la Lucas. Levy ha confermato le recenti notizie secondo cui il suosegreto sulo riunirà con lo sceneggiatore di The Adam Project Jonathan Tropper in una nuova intervista concessa nel corso della promozione di, in uscita nelle sale italiane il 24 luglio prossimo.