Spoiler Temptation Island | Jenny vicina a un tentatore Tony furioso VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) I colpi di scena asono sempre dietro l’angolo. Nulla può essere mai detto, in quanto le carte in tavola potrebbero cambiare improvvisamente da un momento all’altro. Questo è proprio quello che accadrà nel reality show nella puntata che andrà in onda questa sera. Ieri sono trapelate alcune anticipazioni in merito a quello che succederà, ma in queste ore sono stati fatti nuoviche riguardano la coppia formata da. Ecco cosa è emerso. Cambiano le carte in tavola traSul profilo Instagram ufficiale diè stato pubblicato uninerente alcune cose che accadranno nella puntata di stasera. La messa in onda si prospetta ricca di colpi di scena, sta di fatto che per un’altra coppia arriverà il falò di confronto.