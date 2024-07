Senna | teaser e poster della miniserie sull’icona dell’automobilismo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024)Netflix ha annunciato oggi che “”, lasu una delle più grandi iconemondiale, sarà disponibile solo su Netflix dal 29 novembre. Rilasciato oggi anche ilufficiale, che ritrae Gabriel Leone nei panni di Ayrtonsu un circuito con in mano il casco verde e giallo, marchio di fabbrica del pilota. Nel corso dei sei episodi,mostrerà, per la prima volta, il viaggio di trionfi, delusioni, gioie e dolori di Ayrton, svelando la sua personalità e le sue relazioni personali. La serie racconterà la storia del tre volte campione del mondo di Formula 1 dall’iniziocarriera automobilistica, dal trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.