Sardegna | resti umani all’interno di un borsone riconducibili al corpo di Francesca Deidda

(Di giovedì 18 luglio 2024) Manca ancora la conferma ufficiale ma ilnero ritrovato a pochi passi dalla statale 125 contienefemminili con ogni probabilità appartenenti alla vittima. Gli inquirenti ne sono certi. Idi, la donna scomparsa da San Sperate il 10 maggio, sono stati ritrovati in unnero. Fiutato dai cani molecolari vicino al ponte romano della vecchia Orientale sarda, in territorio di San Vito, proprio sul lato del Rio Piocca, ai piedi di un albero. “Al suo interno ci sarebbero evidenticompatibili con ildi una donna”, assicurano gli inquirenti. “Ora ci saranno le verifiche ufficiali – spiegano – non possiamo dare certezze ma con ogni probabilità si tratta della donna scomparsa”.