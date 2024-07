Russia | Boing Air India in volo per gli Usa effettua atterraggio d' emergenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mosca, 18 lug. (Adnkronos) - Un aereo Boeing della Air, inda Delhi a San Francisco, hato undiall'aeroporto di Krasnoyarsk, una città dellasiberiana centrale. Lo ha riferito a Ria Novosti il ??dipartimento diregionale. “È scattato l'allarme dal bagagliaio, c'è qualcosa che non va, le nostre forze sono sul posto, l'aereo è già atterrato. Molto probabilmente è successo qualcosa all'interno, non ci sono segni di danni esterni”, ha spiegato il dipartimento. Secondo i dati preliminari a bordo c'erano 243 passeggeri. Verranno collocati nella sala partenze internazionali dell'aeroporto e non saranno sottoposti al controllo doganale. Airsta collaborando con le autorità russe per prendersi cura dei passeggeri dell'areo che sarà ispezionato dai servizi tecnici.