Riassunto | Mouser Electronics nella sua ultima serie di contenuti presenta le interfacce uomo-macchina rivoluzionarie

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 18 luglio 2024) DALLAS e FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)– Gli ingegneri sfruttano i principi delle capacità, delle elaborazioni cognitive e dei comportamenti umani naturali per progettareche anticipano esigenze e preferenze degli utenti. Il testo originale del presente annuncio, redattolingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Per ulteriori informazioni rivolgersi a:Kevin Hess,Vicepresidente senior marketing+1 (817) 804-3833Kevin.Hess@.com Per richieste della stampa rivolgersi a:Kelly DeGarmo,Responsabile comunicazioni aziendali e rapporti con i media+1 (817) 804-7764Kelly.DeGarmo@